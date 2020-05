Herne: Baggerfahrer stürzt in Baugrube

In Herne ist am frühen Mittwochabend (13.05.2020) ein Baggerfahrer aus Bayern an einer Baustelle in eine Baugrube gefallen. Der 23-Jährige stürzte mit seinem Fahrzeug acht Meter in die Tiefe.

Die Rettungskräfte mussten den Mann aus dem Führerhaus befreien. Der schwer verletzte Mann aus Neumarkt in der Oberpfalz wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei ist aktuell noch unklar, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Da es sich um einen Arbeitsunfall handle, übernehme das zuständige Amt für Arbeitsschutz die Ermittlungen.

Stand: 14.05.2020, 07:00