Trümmerfeld: Sieben Verletzte nach Unfall in Hamm

Zwei Fahrzeuge waren am Freitagmorgen (01.05.2020) um kurz nach 8 Uhr auf der Dortmunder Straße in Hamm zusammengestoßen. Durch den Aufprall wurden die Autos in ein drittes Fahrzeug geschleudert, das an der Ampelkreuzung stand, wie eine Polizeisprecherin dem WDR bestätigte.

Sieben Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. Wie schwer, konnte die Polizei am Mittag noch nicht sagen. Es waren mehrere Rettungsfahrzeuge und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Keiner der Unfallbeteiligten schwebe aber in Lebensgefahr.

Über rote Ampel gefahren?

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass einer der Beteiligten über Rot gefahren ist. Der genaue Unfallhergang wird nun ermittelt. Die viel befahrene Straße, die auch zur Autobahn führt, war bis zum Mittag über Stunden gesperrt. Die Trümmerteile der drei Autos übersäten die Straße, auch war Kraftstoff ausgelaufen, sodass der Asphalt erst gereinigt werden musste.

Stand: 01.05.2020, 13:05