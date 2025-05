70 km/h sind erlaubt auf der Umgehungsstraße von Datteln nach Oer-Erkenschwick, doch der Autofahrer war offenbar mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. In einer langgezogenen Kurve ist er von der Fahrbahn abgekommen, in einem Graben gelandet und dort gut einhundert Meter entlanggeschlittert. Am Ende des Grabens geht es hoch wie bei einer Rampe. Dort ist der Fahrer dann abgehoben, mehrere Meter durch die Luft geflogen und gegen eine Ampel geprallt.

Alt-Herren Fußballer werden zu Ersthelfern

Unfallauto liegt auf der Seite.

Direkt nebenan ist der Fußballplatz der SG Horneburg. Gerade läuft das Training der Alten Herren. Die hören einen heftigen Knall, dann sehen sie das Unfallfahrzeug auf der Kreuzung. Sofort riefen sie die Feuerwehr und den Notarzt. Und sie starten direkt mit der Erstversorgung. "Ich habe im Auto einen professionellen Rettungskoffer, den habe ich direkt geholt und versucht, dem Mann zu helfen ", erzählt Jan Adamczewski. "Man konnte fühlen, dass der Bauch hart wird. Das ist ein Zeichen für innere Blutungen."

Keine Fahrerlaubnis und gefälschter Führerschein

Feuerwehr vor Unfallauto.

Kurze Zeit später kommen die Rettungskräfte und bringen den Mann ins Krankenhaus. Die Polizei hat festgestellt, dass das Auto nicht versichert ist. "Außerdem hat der 49-jährige Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis, und sein Führerschein ist möglicherweise gefälscht" , so die Polizei Recklinghausen. Dazu kommt noch, dass der Mann wohl alkoholisiert war.

Sachschaden 50.000 Euro

Das Auto ist ein Totalschaden, und auch die Ampel ist kaputt. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 50.000 Euro. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt, Lebensgefahr besteht aber nicht.

Unsere Quellen



WDR-Reporter vor Ort

Polizei Recklinghausen

Ersthelfer des SG Horneburg

Über dieses Thema berichten wir am 07.05.2025 auch in den Regio-Nachrichten bei WDR2, sowie im Fernsehen in der WDR Lokalzeit aus Dortmund