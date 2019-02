Bei einem schweren Unfall mit drei Fahrzeugen wurden am Freitagabend auf der A40 in Essen sieben Menschen verletzt - darunter auch drei Kinder im Alter von zehn Monaten, zwei und elf Jahren. Für die Kleinkinder wurde noch ein Notarztteam der Kinderklinik des Universitätsklinikums nachgefordert. Die Verletzten mussten zur weiteren Behandlung in die entsprechenden Fachkliniken transportiert werden, hieß am Samstag (23.02.2019).

Der Hergang des Unfalls ist nach Polizeiangaben noch unklar. Die Autobahn blieb am späten Freitagabend längere Zeit in Richtung Bochum voll gesperrt.

Retter brauchen Platz

So funktioniert die Rettungsgasse

Die Retter hätten allerdings schneller bei den Verletzten sein können, wenn sie nicht durch unaufmerksame Autofahrer aufgehalten worden wären. Die Essener Feuerwehr beklagt, dass Autofahrer keine Rettungsgasse gebildet hätten, um die Helfer schnell zum Unglücksort durchzulassen.