Ohne Führerschein, mit 3,84 Promille: Zwei Verletzte in Bochum

Wie die Polizei mitteilte, geschah der Unfall am frühen Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr in Bochum-Grumme. Der Fahrer aus Dortmund habe in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto verloren und stieß gegen die Bäume am Fahrbahnrand.

Fahrer und Beifahrer im Krankenhaus

Der Wagen wurde durch den Aufprall auf den Grünstreifen geschleudert. Der Dortmunder und sein Beifahrer aus Bochum wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest bei dem 26-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 3,84 Promille. Zudem hatte er keinen gültigen Führerschein. Die Polizei hat sein Auto sichergestellt und Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Alkoholfahrt in Gelsenkirchen

Ein paar Stunden später baute ein betrunkener Autofahrer ohne Führerschein in Gelsenkirchen gleich mehrere Unfälle hintereinander. Am Samstagmittag sei er mit seinem Wagen erst zwei Mal in andere Fahrzeuge geprallt und anschließend von den Unfallorten geflüchtet, berichtete die Polizei am Sonntag. Der 50-jährige Fahrer konnte schließlich auf dem Autobahnzubringer zur A2 in Gelsenkirchen-Buer gestellt werden, wo er bei einem dritten Unfall Verkehrsschilder, Leitpfosten und eine Ampel beschädigte.

Kein Führerschein und keine Versicherung

Der Mann sei alkoholisiert gewesen und habe vor der Fahrt mutmaßlich Drogen konsumiert, so die Polizei. Er besaß überdies keinen gültigen Führerschein und hatte sein Auto nicht ordnungsgemäß versichert. Auch hier stellte die Polizei den Wagen sicher und leitete ein Strafverfahren ein.