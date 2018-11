Zwei Unfälle auf der A1 und der A2 haben am Montagmorgen (05.11.2018) für kilometerlange Staus gesorgt. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt. Gegen 4.30 Uhr war auf der A2 bei Bergkamen ein Kleintransporter auf einen Lkw aufgefahren.

In dem Kleintransporter saßen acht Menschen - zwei wurden schwer, die anderen leicht verletzt. Der Verkehr in Richtung Oberhausen staute sich mitten im Berufsverkehr stundenlang über mehrere Kilometer.

Trümmerfeld auf der A1

Fast zeitgleich ereignete sich am frühen Morgen ein weiterer Unfall auf der A1 bei Schwerte. Dort war nach einem Unfall mit mehreren Autos ein Wagen in Brand geraten. Die Insassen konnten sich aber rechtzeitig aus dem brennenden Auto befreien. Bei dem Unfall wurde ein Mensch verletzt.

Die A1 glich am Morgen noch einem Trümmerfeld. Überall lagen Autoteile herum. Das brennende Auto konnte die Feuerwehr aber schnell löschen. Auch auf der A1 kam es wegen der Aufräumarbeiten zu kilometerlangen Staus in Richtung Münster.

Unfallschwerpunkt A1 soll entschärft werden

Auf der A1 kommt es regelmäßig zwischen dem Kamener Kreuz und Hagen zu schweren Unfällen. Nach drei tödlichen Unfällen in den vergangenen Wochen ziehen die Polizei, der Landesbetrieb Straßen NRW und die Bezirksregierung Arnsberg jetzt Konsequenzen. Es soll mehr Kontrollen geben, unter anderem mit einer mobilen Blitzeranlage.

Da oft Lkw an den Unfällen beteiligt sind, sollen die Fahrer künftig per Funk in mehreren Sprachen möglichst früh über Staus auf der Strecke informiert werden. Die Polizei will außerdem den Abstand zwischen Fahrzeugen strenger per Video kontrollieren, da es immer wieder Auffahrunfälle gibt.