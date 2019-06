Nach Informationen der Polizei waren bei dem Unfall zwischen Oberhausen-Holten und dem Kreuz Oberhausen am Mittwochnachmittag fünf Fahrzeuge ineinander gefahren. Vier Menschen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer.

Schon vor dem Unfall war es zu einem Stau gekommen, da viele Kurzurlauber am "langen Wochenende" in die Niederlande reisen wollten. Die Autobahn war bis in den späten Abend in Richtung Arnheim gesperrt worden.

Stand: 19.06.2019, 21:08