Rätselhafter Fall: Mann in Bochumer Notaufnahme abgeliefert

Ein dunkler Kastenwagen hält vor einem Krankenhaus. Am Wagen geht eine Tür auf, drei Personen steigen aus und übergeben einen schwer verletzten Mann an das Personal der Notaufnahme. Er trägt einen Verband um den Kopf. Danach steigen sie wieder ins Auto und fahren weg. Diese Szene stammt nicht aus einem Film, sondern hat sich so am vergangenen Sonntagabend in Bochum-Wattenscheid abgespielt.

Notoperation rettet Mann das Leben

Der Vorfall ist erst jetzt, einige Tage später, bekannt geworden. Wie die Polizei Bochum berichtet, handelt es sich bei dem Verletzten um einen 40-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Er kam mit mehreren lebensgefährlichen Stich- und Schnittverletzungen am Oberkörper und einer Verletzung am Kopf in der Notaufnahme an. Eine Notoperation konnte ihm das Leben retten. Mittlerweile gilt sein Zustand als stabil.

Wer hat etwas gesehen? Wo ist der Tatort?

Die Polizei sucht nun nach den Personen, die den schwer verletzen Mann im Krankenhaus abgeliefert hatten. Sie hofft auf Zeugen und Hinweise, die weiterhelfen können - auch mit Blick auf einen möglichen Tatort. Den Ermittlern zufolge ist außerdem noch völlig unklar, wie es zu den Verletzungen gekommen ist.