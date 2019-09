Die Bewohner der Hochhäuser an den Turmarkaden dürfen am Donnerstagnachmittag (19.09.2019) wieder in ihre Wohnungen. Die Stadt Bergkamen hatte die Gebäude vor vier Monaten wegen Brandschutzmängeln geräumt.

Alle gravierenden Mängel behoben

Die über 90 Bewohner wurden per Mail darüber informiert. Am Morgen hatte die Stadt grünes Licht gegeben, denn alle gravierenden Mängel sollen behoben sein. Zuletzt wurden nur noch die Abstellräume abgedichtet.

Am Vormittag werden in den Haustüren wieder die alten Schlösser eingebaut, damit auch alle Bewohner wieder reinkommen. Nur der Bauzaun verschwindet erst in ein paar Tagen.