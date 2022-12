Neues Tuffi-Denkmal - in Oberhausen

Begeisterte Blicke folgen dem großen Elefanten, der an diesem Donnerstagnachmittag an Stahlseilen immer ein Stückchen höher in die Luft gezogen wird, um am Ende schließlich an einem Original-Gerüst der Schwebebahn aus Wuppertal befestigt zu werden. Der Elefant ist aus Bronze und eine Skulptur des Tieres, das 1950 für so viele Schlagzeilen sorgte. Was viele nicht wissen: Auch in Oberhausen.

Tuffis berühmter Schwebebahn-Sturz

Fragt man die Menschen nach Tuffi, dann wird den allermeisten zunächst diese Geschichte in den Sinn kommen: Tuffi war die Elefantendame, die vor über 70 Jahren als Werbegag für einen dort gastierenden Zirkus mit der Wuppertaler Schwebebahn mitfahren durfte. Eine Aktion, die reichlich schief ging. Tuffi geriet in dem völlig überfüllten Waggon in Panik, brach durch die Seitenwand der Schwebebahn und stürzte zehn Meter tief in die Wupper. Das Tier verletzte sich dabei nur leicht.