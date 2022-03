Gelsenkirchen: Zirkusteam hält trotz Krieg zusammen

In der Manege hängt ein Artist waagerecht an einem Holzstab. "Weg, weg, weg" , rufen zwei junge Mädchen einem Trommelspieler zu und schieben hektisch eine Matte an ihm vorbei. Die Vorbereitungen für eine Zirkuspremiere sind im vollen Gange.

Am Mittwoch (09.03.) ist es endlich so weit: Auf dem Vorplatz vom Musiktheater in Gelsenkirchen geht es mit der Show "Bohemia" los. Damit feiert der Zirkus 15-jährige Jubiläum.

Krieg ein Thema

Eigentlich ein Grund zur Freude für das internationale Team, wäre da nicht der Krieg in der Ukraine. Er schwebt über den Köpfen der Künstler, wie eine große graue Wolke. Denn bei der Vorstellung stehen auch ukrainische und russische Künstler auf der Bühne. Gemeinsam.

"Natürlich reden wir darüber ", sagt der russische Musiker Rudik Yakhin, "wir alle finden, dieser Krieg ist eine Katastrophe!" . Das Ensemble hält zusammen. Auch seine Kollegin Jana Mishenina aus Moskau sieht das so: "Es ist nicht anders als vor dem Krieg, es ist genauso, so lieb."

Tinka Dzialas, Trapezkünstlerin im Cirque Bouffon

Auch wenn die Künstler der Krieg bewegt: In dieser Situation sei es wichtig weiterzumachen, sagt Tinka Dzialas. Kunst sei besonders in Krisensituationen eine wichtige Sache, so die Trapezkünstlerin. Für sie bedeute Kunst nicht, zu ignorieren, sondern Energie zu erschaffen, die die Zuschauer "dann wieder an andere Menschen weitergeben können" .

Benefizveranstaltung geplant

Noch bis zum 3. April ist der Zirkus mit seinem neuen Programm in Gelsenkirchen. Um auch selbst zu helfen, plant der Zirkus außerdem eine Benefizveranstaltung am 23. März. Der Erlös soll an den deutsch-ukrainischen Verein "Blau-gelbes Kreuz" gehen. Dafür verzichten alle Künstler auf ihre Gage. Eine Entscheidung, die, so sagt Rudik Yakhin, von dem ganzen Team sehr begrüßt wird.