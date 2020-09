Mutmaßlicher Triebtäter in Essen festgenommen

Die Polizei hat das Wohnheim auf der Margarethenhöhe observiert, nachdem die ersten Fälle bekannte geworden waren. Ein Phantombild half den Beamten bei der Sucher nach dem mutmaßlichen Triebtäter.

Immer gleiche Masche

Der 24-jährige soll immer nach der gleichen Masche vorgegangen sein: Er stieg mit seinen späteren Opfern in den Bus ein und später auch wieder aus. Wenn die Frauen alleine waren, sprach der mutmaßliche Täter die Frauen an, versuchte sie zu küssen und fasste sie an intimen Stellen an. Anschließend soll er immer in Richtung des Wohnheims geflüchtet sein.

Festnahme im Studentenwohnheim

Dort konnten die Beamten den 24-jährigen Tatverdächtigen dann auch festnehmen. Zuvor hatten die Polizisten beobachtet, wie der junge Mann mit einer jungen Frau gemeinsam in einen Bus ein- und wieder ausstieg und ihr mit Abstand folgte. Vermutlich weil sich keine Gelegenheit ergab, ließ der Tatverdächtige von seinem Vorhaben ab und kehrte ins Wohnheim zurück.

Faustschlag gegen Polizisten

Die Beamten folgten ihm. der 24-Jährige versuchte sich noch mit einem Faustschlag gegen seine Festnahme zu wehren. Das gelang ihm allerdings nicht. Der Tatverdächtige befindet sich jetzt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

Stand: 08.09.2020, 09:57