Seit Dienstag (27.11.2018) diskutieren Berufsfeuerwehren aus ganz Deutschland Neuerungen. In diesem Jahr findet die Tagung im Essener Rathaus statt. Gastgeber der Veranstaltung ist Ulrich Bogdahn, Leiter der Feuerwehr Essen.

"Erste Hilfe"-Pflichtkurs für Schüler

Bogdahn will sich bei dem Treffen am Mittwoch (28.11.2018) vor allem für einen "Erste Hilfe"-Pflichtkurs in Schulen stark machen. Bislang gibt es nämlich nur einzelne Projekte auf freiwilliger Basis, da die Landesregierung lediglich in den Koalitionsvertrag geschrieben hat, dass die "Erste Hilfe"-Ausbildung in Schulen eine größere Rolle spielen soll.

Schüler müssten jedoch jedes Jahr die Übungen in den Schulklassen verpflichtend wiederholen, so Bogdahn. Er fordert die "Erste Hilfe" im Unterricht bereits ab der vierten Klasse.

Notruf-App für Gehörlose

Ein weiteres Thema bei dem Treffen wird die Digitalisierung sein. Die Feuerwehren planen eine Notruf- App , die sich speziell an Gehörlose richten soll. Die Notruf-App ist direkt mit den Leitstellen von Feuerwehr und Polizei verbunden. Gehörlose können so einfacher Kontakt aufnehmen und mitteilen, um welchen Notfall es sich handelt.

Bislang müssen Menschen mit Hörbehinderung ein Notfall-Fax schicken, was viel umständlicher ist. Wenn der Test gut läuft, soll das Angebot für alle freigeschaltet werden. Auch Jugendliche, die mit Smartphones aufwachsen, könnten dann die Notfall-App benutzen. Die Feuerwehren appellieren aber an Nicht-Gehörlose, im Notfall lieber anzurufen.