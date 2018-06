Die Gedenkfeier für den in den Schweizer Alpen verschollenen Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub findet am Freitag (08.06.2018) unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Rund um das Firmengelände in Mülheim an der Ruhr wurden zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Eingeladen sind 1.000 Gäste aus Wirtschaft und Politik, darunter der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel ( SPD ) und NRW -Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ).

Auch der Mülheimer Oberbürgermeister Ulrich Scholten nimmt an der Gedenkfeier teil. Mit "gemischten Gefühlen" . Für ihn "ist es nach wie vor schwierig über Karl-Erivan Haub in der Vergangenheit zu sprechen" , sagte er im Vorfeld der Gedenkfeier. Haub habe eine Menge für die Stadt getan.

Suche bisher vergeblich

Haub ist beim Skiwandern verschollen

Der 58-Jährige Haub verschwand am 07. April in den Schweizer Alpen, als er für ein Skirennen trainieren wollte. Zu einem Termin am Nachtmittag kehrte Karl-Erivan Haub nicht zurück. Am nächsten Morgen begannen Rettungstrupps von Air Zermatt sofort mit der Suche mit Wärmebildkameras, Hubschrauber und zu Fuß. Doch schlechtes Wetter erschwerte den Einsatz zusätzlich.