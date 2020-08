"Ich will mich für euch einsetzen. Ich bin ja selber jung." Laura Kasprowski spielt beim Straßenwahlkampf in der Mülheimer City ihre Karte aus. Die 19-jährige Gymnasiastin geht locker auf junge Leute zu. Politische Erfahrung hat sie noch nicht, dafür immens viel Energie. Dass sie als Frau fühlt und in Bermudas, rosa Shirt und mit Schminke auch so auftritt, aber im Körper eines Mannes steckt, sei bei Begegnungen kein Thema. "Die Leute rätseln nicht. Mann? Frau? Wichtig ist, ob sie jemanden sympatisch finden."

Liberales Ruhrgebiet

Großes Thema: Wie wirke ich als Frau?

Im Januar hat sich die Schülerin geoutet. Aus Ralph wurde Laura Patricia. Sie kommt vom Land, hat in Mülheim eine eigene Wohnung in den Hochhäusern am Einkaufszentrum und empfindet das Ruhrgebiet als liberal . "Wichtig, wenn man in einer schwierigen Phase ist." Fotos von früher zeigen einen schlacksigen Jungen im Fußballdress. "Ich hab' lieber Kleider angezogen. Als Kind ging das. In der Pubertät dann nur heimlich." Das zu verstecken, sei eine Qual. " Ich habe immer als Mädchen, als Frau gefühlt."

Angela Merkel als großes Vorbild

Mochte kein Fußball: Laura hieß bis Januar 2020 Ralph.

Vor der Sitzung der Bezirksvertretung trifft Laura CDU-Fraktionschef Hansgeorg Schiemer. Der schätzt besonders den Einsatz der jungen Frau. Und das Outing? Wie denkt er als Vertreter einer konservativen Partei darüber? Schulterzucken. "Für uns nichts Besonderes. Sie macht hier engagiert mit. Das zählt." Man spürt, Laura möchte es gut machen, Ahnung haben, besucht oft Gremien. Die CDU Mülheim ist wie eine Familie, sagt sie. Angela Merkel sei ein Grund gewesen, der Partei beizutreten.

Radwege und Anwohnerparken

Lauras Traum: ein Mandat in der Bezirksvertretung

Von der Besuchertribüne aus verfolgt Laura Kasprowski die Debatte der Bezirksvertreter über das Thema Anwohnerparken. "Das ist ein ganz wichtiges Thema. Genau wie das Thema Radwege." Sie will sich auch für Beratungsarbeit für Transgender-Menschen einsetzen. "Aber nicht nur. Als Abgeordnete sollte man viele Interessen haben."

Zittern bei Listenplatz 8

Offen Frau zu sein, sich korrekt zu schminken und feminin zu kleiden, ist aber eben auch ihr Thema. In die Bezirksvertretung gewählt zu werden, würde für Laura viel bedeuten. Angekommen zu sein. Als Frau in einer großen Stadt, für die sie sich gerne einsetzen möchte. Mit einem achten Platz auf der Kandidatenliste würde das ein spannender 13. September. Denn sieben CDU-Leute sitzen zurzeit in der Bezirksvertretung.