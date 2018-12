Totes Baby in Container: Polizei nimmt Tatverdächtige in Duisburg fest

Umfangreiches Beweismaterial gefunden

In der Nacht zum Samstag durchsuchten die Kripobeamten schließlich die Wohnung der 35-Jährigen. Dort entdeckten sie eine weitere Babyleiche. Außerdem fanden sie umfangreiches Beweismaterial, wie blutige Bettlaken.

Das kleine Mädchen war in Laken und Plastiktüten versteckt. Die Frau gestand die Geburt dieses Kindes.

Haftbefehl wegen Totschlags

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der zuständige Richter am Samstagnachmittag Haftbefehl wegen Totschlags. Zunächst müsse nun ein internationaler Rechtshilfeersuch gestellt werden. " Ein kompliziertes Verfahren ", so ein Polizeisprecher am Sonntag (02.12.2018).

Der Säugling, der im Altkleidercontainer gefunden worden war, befände sich noch in Polen, sei aber noch nicht beerdigt worden. Nun müsse untersucht werden, ob die beiden toten Kinder Geschwister seien.

Das zweite Baby habe jedenfalls noch nicht lange in der Wohnung gelegen, sagte der Polizeisprecher gegenüber dem WDR . Die Ermittlungen in Zusammenarbeit mit den polnischen Behörden dauern an.

Stand: 02.12.2018, 12:06