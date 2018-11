Totes Baby aus Duisburg in Polen gefunden

Im Südosten Polens, der Stadt Kielce, ist bei der Sortierung eines Altkleidercontainers aus Duisburg ein totes Baby gefunden worden. Das neugeborene Mädchen wurde am 17.11.2018 entdeckt, so die Polizei am Donnerstag (29.11.2018).

Nach ersten Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass der Säugling vor dem Transport nach Kielce in einen der rund 470 Altkleidercontainer der Wirtschaftsbetriebe in Duisburg gelegt wurde. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft Duisburg soll das zwischen dem 31.10.2018 und dem 08.11.2018 geschehen sein.

Polizei sucht mit Hunden nach Spuren

Noch am Donnerstag hat die Polizei Leichenspürhunde eingesetzt, um herauszufinden, in welchen Container der Säugling gelegt wurde. Nach Angaben einer Sprecherin der Wirtschaftsbetriebe Duisburg bringen Lastwagen eines deutschen Verwertungsunternehmens die Altkleider jede Woche zwei- bis dreimal zu der Sortieranlage nach Polen - eine Fuhre umfasse rund 16 Tonnen.

Ermittler wollen Mutter des Babys finden

Die Ermittler suchen nun die Mutter des Babys und hoffen auf Hinweise von Zeugen. Sie könnte in Duisburg oder Umgebung leben, so eine Polizeisprecherin, und befinde sich wahrscheinlich in einer Ausnahmesituation, benötige womöglich Hilfe.