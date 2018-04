Bei einem Streit im Wittener Stadtteil Annen ist in der Nacht zu Sonntag (08.04.2018) ein 18 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Er war nach Informationen von Staatsanwaltschaft und Polizei in Bochum wegen einer Flasche Wodka mit mehreren jungen Männern aneinandergeraten. Der Verdächtige ist weiter flüchtig. Man habe eine Person im Visier, so die Polizei Bochum. Details wolle man aus ermittlungstaktischen Gründen aber nicht nennen. Die Suche sei noch in vollem Gange.

Opfer verblutet am Tatort

Gegen 1 Uhr kam es offenbar vor einem Kiosk zu dem Streit zwischen dem 18-Jährigen, einem oder mehreren Bekannten und den anderen Männern. Dabei stach der Täter dem Opfer vermutlich mit einem Messer in den Hals und durchtrennte seine Hauptschlagader. Der Mann verblutete am Tatort.