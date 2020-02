Kamen: Toter nach Dachstuhlbrand gefunden

Die vage Hoffnung von Nachbarn und Feuerwehr, dass sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand in dem Einfamilienhaus in Kamen aufhielt, zerschlug sich am Samstagmorgen (22.02.2020): Bei Nachlöscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte eine männliche Leiche. Ob es sich dabei um den Bewohner handelt und er an den Folgen des Feuers gestorben ist, wird jetzt untersucht. Auch die Brandursache ist noch ungeklärt.

70 Feuerwehrleute im Einsatz

Als die Feuerwehr an dem Haus in Kamen-Mitte eintraf, brannte bereits der komplette Dachstuhl. 70 Einsatzkräfte konnten nur noch ein Übergreifen des Feuers auf die Nachbarhäuser verhindern.

Stand: 22.02.2020, 10:45