14-Jähriger stirbt wegen Gasleck

Wegen eines Lecks in einer Gastherme in einem Mehrfamilienhaus in Mülheim ist am Sonntag (07.01.2017) ein 14 Jahre alter Jugendlicher ums Leben gekommen. Nach Informationen der Feuerwehr starb er an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Vier weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses sowie zwei Rettungssanitäter kamen mit erhöhten Kohlenstoffmonoxid-Werten in Krankenhäuser. Weitere 11 Personen wurden kontrolliert. Bei Ihnen wurde allerdings keine erhöhte Konzentration gemessen.

Gegen 18 Uhr war in der Leitstelle ein Notruf wegen eines "internistischen Notfalls" eingegangen. Als die Rettungskräfte wenig später die Wohnung betraten, aus der der Anruf kam, fanden sie den 14-Jährigen leblos vor. Er konnte nicht mehr wiederbelebt werden.

CO-Konzentration erhöht

Während der Rettungsarbeiten lösten die Kohlenmonoxid-Messgeräte der Einsatzkräfte aus, woraufhin die Feuerwehr CO -Alarm auslöste. Das Haus wurde daraufhin evakuiert, gesichert und belüftet.

Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchsloses Gas, das bereits in geringer Konzentration in der Luft zu Lebensgefahr führen kann.

(Hinweis: In einer früheren Version hieß es, das Todesopfer sei 16 Jahre alt gewesen. Auch war von 17 Verletzten die Rede. Die Feuerwehr hat ihre Angaben später korrigiert bzw. präzisiert.)

Stand: 07.01.2018, 20:55