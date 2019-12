Toter in Hagener Wohnhaus gefunden

Am Sonntagmorgen (01.12.2019) wurden Rettungskräfte in Hagen alarmiert und zu einem Hochhaus in Hagen-Emst gerufen. Dort fanden sie die Leiche eines Mannes im ersten Stock. Er lag tot in der Wohnung, offenbar erschossen. Eine Mordkommission der Polizei Hagen ermittelt jetzt.

Kurze Zeit später soll es eine Festnahme gegeben. Ob und in welchem Zusammenhang der Mann mit dem Verbrechen im Hochhaus steht, ist noch unklar. Bis zum Sonntagmittag sicherte die Polizei umfangreiche Spuren in der Wohnung. Eine Obduktion soll weitere Aufschlüsse liefern.

Stand: 01.12.2019, 13:47