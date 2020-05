Tatverdächtiger stellt sich: Dortmunder in der Innenstadt getötet

In der Dortmunder Innenstadt wurde am Wochenende ein 41 -Jähriger getötet. Laut Staatsanwaltschaft hat ein Zeuge gegen 1 Uhr morgens in der Nacht zu Samstag (16.05.2020) den leblosen Körper auf dem Gehweg im Dortmunder Unionviertel gefunden.

Obduktion lieferte Hinweise auf Gewalttat

Der hinzugerufene Rettungsdienst konnte dem Mann nicht mehr helfen. Er starb noch vor Ort. Nach der Obduktion des Dortmunders gehen Polizei und Staatsanwaltschaft von einer Gewalttat aus.

Die Polizei hat für die Ermittlungen eine Mordkommission eingerichtet. Schon am Samstag hatte sie zwischenzeitlich einen Tatverdächtigen festgenommen, der Verdacht gegen ihn hatte sich aber laut Staatsanwaltschaft nicht bestätigt.

Bruder suchte im Internet nach Hinweisen

Der Bruder des Opfers hat unterdessen in Sozialen Medien selbst nach Zeugen gesucht, die in der Nacht zu Samstag im Bereich der Adlerstraße und Falkenstraße etwas gesehen haben. Der Tote war kleinwüchsig, im Unionviertel kannten ihn viele Menschen.

Und tatsächlich: Am Sonntag (17.05.2020) meldete sich ein Tatverdächtiger bei der Polizei. Der 39-Jährige wurde festgenommen. Was genau in der Nacht zu Samstag passiert war und warum der Dortmunder starb, ist aber noch immer nicht klar.

Stand: 18.05.2020, 08:17