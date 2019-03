"Weil du nur einmal lebst- Die Toten Hosen auf Tour" startet am Donnerstag (28.03.2018) bundestweit in den Kinos. Am Dienstag (26.03.2019) feierte der Film in der Essener Lichtburg Premiere. Dazu sind tausende Zuschauer und Fans angereist. Regisseurin des Films ist Cordula Kablitz-Post.

Sie hat die Punk-Rockband im vergangenen Jahr während ihrer Tour "Laune der Natur" begleitet. Die Dokumentation erzählt Geschichten der Torunee, vor und hinter der Kulisse. Am Ende hätte man sich an die Kameras gewöhnt, so Bandleader Campino. In den Momenten seien die Bilder besonders gut geworden.