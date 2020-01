Beine ausgerissen: Tote Tauben in Hamm gefunden

Unbekannte haben in Hamm elf Tauben jeweils ein Bein ausgerissen oder abgetrennt. Ein Spaziergänger fand die toten Tiere am Montag (27.01.2020) am Wegesrand in der Nähe der Lippe, wie die Polizei in Hamm am Mittwochabend (29.01.2020) mitteilte.