In der Nacht zu Donnerstag (01.08.2019) hat es einen tödlichen Arbeitsunfall am Dortmunder Hauptbahnhof gegeben. Ein 28-Jähriger hat nach Angaben der Polizei bei Arbeiten an einer Oberleitung einen Stromschlag erlitten. Zeugen berichteten von einem lauten Knall und einem Lichtbogen.