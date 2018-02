Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Mädchen auf einem Parkdeck am Bahnhof in Dortmund-Hörde ist am Freitagabend (23.02.2018) eine 15-jährige Dortmunderin tödlich verletzt worden. Nach Informationen der Polizei soll ihr eine 16-Jährige ein Messer in die Brust gestoßen haben. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb das Mädchen wenig später im Krankenhaus.

16-Jährige schweigt

Die 16-jährige mutmaßliche Täterin konnte kurz nach der Tat in der Nähe des Bahnhofs festgenommen werden. Gegen sie wurde am Samstag (24.02.2018) Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Sie schweigt bisher zu den Vorwürfen und hat sich nach Informationenen der Staatsanwaltschaft einen Anwalt genommen.

Offenbar kannten sich die beiden Mädchen und hielten sich mit Freunden am Freitagabend auf dem Parkdeck nahe eines Fast-Food-Restaurants auf. Noch in der Nacht seien die anderen aus der Gruppe befragt worden. Was genau auf dem Parkdeck geschah und warum die beiden Mädchen miteinander in Streit gerieten, ist bisher aber noch unklar.