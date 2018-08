In Bergkamen ist ein 47-Jähriger Mann nach einem Sprung in den Datteln-Hamm-Kanal nicht mehr aufgetaucht. In Selm starb ein 58-Jähriger beim Schwimmtraining einer Triathlon-Gruppe im Ternscher See. Beide Unfälle ereigneten sich fast zeitgleich am Mittwochabend (22.08.2018).

Tod nach Sprung in den Datteln-Hamm-Kanal

Ein 47-jähriger Mann aus Werne ist nach Polizeiangaben in Bergkamen mit den Füßen voran in den Kanal gesprungen und anschließend nicht wieder aufgetaucht. Zwei Bekannte des Mannes verständigten die Feuerwehr und versuchten selbst den 47-Jährigen zu retten - allerdings vergebens.

Erst ein Taucher der Feuerwehr Hamm fand den Mann und konnte ihn aus dem Wasser ziehen. Der Werner wurde in ein Krankenhaus gebracht, in dem er wenig später verstarb.

Tödliches Schwimmtraining im Ternscher See

Im zweiten Fall starb in Selm ein 58-Jähriger Mann aus Lünen im Ternscher See. Der Schwimmer war Teil einer Triathlongruppe, die am Mittwochabend (22.08.2018) trainierte. Nach Angaben der Polizei war die Gruppe gemeinsam gestartet.

Auf dem Weg zurück ans Ufer wollte der Mann eine kürzere Schwimmroute nehmen. Erst an Land fiel der Gruppe auf, dass der Mann fehlte. Anhand einer Schwimmboje fanden sie den Lüner leblos auf dem Wasser. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

In beiden Fällen geht die Polizei von Unfällen aus. Die Ermittlungen laufen aber noch.