Wie geht es weiter mit der Stahlfusion?

" Stahl ist Zukunft " stand auf einem Transparent in der Halle. Doch die gehört ausgerechnet zu einem Hüttenwerk, das schon vor drei Jahrzehnten stillgelegt worden ist. Schon vor Beginn der ersten Versammlung an diesem Donnerstagvormittag (21.06.2018) debattierten die Beschäftigten am Kaffeestand: " Wir produzieren wie blöde und wissen nicht, wie es weiter geht! ", schimpfte einer. " Die Fusion ist jeden Tag Thema im Betrieb, die Stimmung ist schlecht ", bestätigte ein anderer.