Tierquälerei: Bangen um Katzenbabys in Herne

"Mir war erst schlecht, auf der Rückfahrt habe ich geheult und zu Hause kam eine große Wut dazu" - Nadine Afken ist noch immer sichtlich bewegt. Die ehrenamtliche Katzenschützerin hat die ausgesetzten Kitten abgeholt und bei sich zu Hause in Herne aufgenommen. In einem mit Decken ausgelegten Korb liegen die vier Katzenbabys. Ursprünglich waren sie zu fünft, doch ein Junges musste eingeschläfert werden. Die überlebenden Tiere sind erst knapp eine Woche alt, etwa handgroß und haben die Augen noch zu.

Fundort: Im Gebüsch an einer Tankstelle

Sabine Hoffmann leitet das Tiergesundheitszentrum in Gelsenkirchen