Corona-Tierboom: Praxen und Tierheime oft am Limit

Wir treffen Thomas Sabel in seiner Mittagspause. So ruhig ist es in der Praxis momentan selten. Und das hört er auch von seinen Kollegen - Sabel ist nämlich Kreisstellenvorsitzender der Tierärztekammer Nordrhein: "Für Essen kann ich sagen, dass wir fast durchgängig in einem überforderungsnahen Zustand sind. Durch die Corona-Situation und die oft sehr unbedachte Anschaffung von Haustieren, hat sich das Aufkommen in den Praxen und auch in der Tierklinik hier in Essen verschärft." Teilweise müsse man die Leute weiterschicken, sagt er.

"Viele Besitzer wissen nicht, was sie tun"

Durch die Pandemie seien die Sprechstunden limitiert, weil sich die Menschen in der Praxis möglichst nicht begegnen sollen. Außerdem hätten sich einfach sehr viele oft unbedacht Tiere angeschafft: "Es sind mehr Leute, die im Home Office denken: Da könnte ja noch ein Tier dazukommen." Und viele Besitzer wüssten nicht, was sie tun.

Von diesem Phänomen weiß auch René Kompaß, Geschäftsführer der Tierärztekammer Nordrhein, den wir am Dienstag telefonisch erreichen konnten.