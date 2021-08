Hagen: Tierärztin deckt illegalen Welpenhandel auf

Erst war es nur ein komisches Bauchgefühl, das Natascha de Vries hatte. Im Dog Center de Vries in Hohenlimburg ließ ein Mann in den letzten zwei Jahren eine kleinere Anzahl junger Malteser oder Yorkshire-Terrier impfen und chipppen. Dabei soll er immer wieder andere Personenangaben gemacht haben. "Also haben wir uns auf die Lauer gelegt" , so die Tierärztin.

Als der 65-Jährige am Mittwoch mit seiner Tochter in die Praxis kommt und zwei Hundebabys chippen lassen will, schreibt sich eine Mitarbeiterin die Autonummer auf, während die Tierärztin versucht, die Frau bis zum Eintreffen der Polizei hinzuhalten.

Weder der Mann noch die Tochter konnten plausibel erklären, wo die Hunde herkommen. Wegen fehlender Herkunftsnachweise, widersprechender Angaben und der vorangegangenen Termine geht die Polizei derzeit von einem illegalen Welpenhandel aus. Die beiden Hundebabys sind jetzt im Tierheim.

Stand: 27.08.2021, 07:09