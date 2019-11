Der Stahlhersteller Thyssen-Krupp hat am Montag (11.11.2019) in seinem Duisburger Werk als erstes Unternehmen weltweit einen erfolgreichen Versuch gestartet, bei der Stahlproduktion Kohlenstaub durch Wasserstoff zu ersetzen. Der größte deutsche Stahlhersteller will die Stahlproduktion so klimafreundlicher machen, bis 2050 klimaneutral werden.

Ziel: Kein klimaschädliches Kohlendioxid mehr

Bei dem Test mit dem Industriegasekonzern Air Liquide wurde eine Pilotanlage zur weniger umweltschädlichen Stahlproduktion in Betrieb genommen. Beim Einsatz von Kohlenstaub im Hochofen landet klimaschädliches Kohlendioxid in der Luft. Wird die Kohle aber durch Wasserstoff ersetzt, wird Wasserdampf freigesetzt.

"Grüner Stahl" am Ende der Produktion