Am Mittwoch (04.12.2019) hatte die Unternehmensleitung ihr Zukunftskonzept vorgestellt. Als gefährdet gilt danach das Grobblechwalzwerk in Duisburg-Hüttenheim mit 900 Beschäftigten. Am Dienstag hatten in Duisburg mehrere tausend Stahlarbeiter für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert.