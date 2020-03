Thyssen-Krupp baut 3000 Stellen ab

Thyssen-Krupp will in den nächsten sechs Jahren rund 3000 Jobs abbauen und damit seine schwächelnde Stahlsparte sanieren. Das hat das Unternehmen Mittwochmorgen (25.03.2020) mitgeteilt. Betriebsbedingte Kündigungen sollen dabei aber vermieden werden. In der Verwaltung sollen 1000 Mitarbeiter betroffen sein, in der Produktion 2000.

Zwei Standorte fallen wahrscheinlich weg

Damit fallen 1000 Stellen mehr weg als bislang bekannt. Der Standort Bochum an der Essener Straße soll erhalten bleiben und ein neues Zentrum für Elektromobilität bekommen. Für den Standort an der Castroper Straße in Bochum gibt es hingegen keine Zukunft. Das Grobblechwerk in Duisburg-Hüttenheim soll, wenn sich kein Käufer findet, spätestens Ende kommenden Jahres geschlossen werden.