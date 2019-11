Großes Interesse an lukrativer Aufzugssparte

Finanzielle Perle im Konzern bleibt die Aufzugssparte. Den Wert beziffern Analysten mit bis zu 17 Milliarden Euro. Damit endlich Geld in die Kasse kommt, will Thyssen-Krupp den Bereich mit rund 50.000 Mitarbeitern teilweise verkaufen oder an die Börse bringen. Die Interessenten stehen Schlange. Gute Chancen werden einem Konsortium um den finnischen Konkurrenten Kone nachgesagt.

In den nächsten Monaten muss Martina Merz also viele Probleme lösen. Die ehemalige Bosch-Managerin soll zunächst zwölf Monate an der Konzernspitze bleiben. Dann – so der Plan – soll sie auf ihren alten Posten als Chefin des Thyssen-Krupp-Aufsichtsrats zurückkehren.

Eine Verlängerung als Vorstand scheint aber nicht ausgeschlossen. Denn der Chefsessel beim Essener Traditionsunternehmen war in den letzten Monaten alles andere als beliebt.