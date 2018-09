Der Essener Konzern Thyssen-Krupp soll einen Chemiekomplex in Ungarn bauen. Die Verträge für den Großauftrag wurden am Mittwoch (12.09.2018) in Budapest unterzeichnet.

Auftraggeber ist der führende Mineralölkonzern in Ungarn, die MOL Gruppe. Das Unternehmen investiert 1,2 Milliarden Euro in den Chemiekomplex. Er soll 2021 in Betrieb gehen.

Probleme im Anlagenbau

Ausgeführt wird der Auftrag von Thyssen-Krupps Anlagensparte Business Area Industrial Solutions. Der Geschäftsbereich baut unter anderem Großanlagen für die Industrie und bietet Systeme für U- Boote sowie Schiffe an.

Thyssen-Krupp klagte zuletzt über andauernde Probleme im Anlagenbau, insbesondere über fehlende Großprojekte.

Die Essener waren in jüngster Vergangenheit immer wieder in den Schlagzeilen: Investoren fordern die Zerschlagung des Großkonzerns. Erst kürzlich war die Stahlsparte von Thyssen-Krupp ausgegliedert worden.