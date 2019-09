Erstmals Frau an der Spitze

In Finanzkreisen heißt es, seine Strategieschwenks könnten ihm als „Zick-Zack-Kurs“ ausgelegt werden. Zuletzt hatte er angekündigt, dass die lukrative Aufzugsparte verkauft oder an die Börse gebracht wird, um die Firma finanziell zu stabilisieren.

Jetzt soll erstmals in 200 Jahren Firmengeschichte eine Frau an der Spitze von Thyssenkrupp stehen – zumindest übergangsweise: Martina Merz, seit Februar Chefkontrolleurin als Vorsitzende des Aufsichtsrats, übernimmt für maximal zwölf Monate selbst die Firmenleitung. In dieser Zeit soll ein neuer Konzernchef gefunden werden.

Folgen für Mitarbeiter noch unklar

Was sie im Detail anders machen will, ist noch unklar. Ebenso welche Folgen der Chefwechsel für die 160.000 Mitarbeiter haben wird. Zu ihren konkreten Plänen hat sich die frühere Boschmanagerin noch nicht geäußert.

In einer kurzen Mitteilung hieß es aber, dass die Neuausrichtung des Konzerns fortgesetzt werde. Das deutet darauf hin, dass möglicherweise konsequenter als bisher Firmenteile abgegeben und die Verwaltung verschlankt werden könnte

Bereits angekündigt ist der Abbau von 6.000 Stellen, davon 4.000 in Deutschland. Das wird auch Standorte im Ruhrgebiet treffen, Details sind aber noch offen. Ebenso, was aus den Stahlstandorten wie Duisburg-Hüttenheim und Bochum wird. Das soll sich bis Ende November entscheiden – zumindest nach bisherigen Plänen.

Stand: 25.09.2019, 08:29