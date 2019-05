Der Aufsichtsrat von Thyssen-Krupp befasst sich am Dienstag (21.05.2019) mit dem geplanten Umbau des Konzerns. Es geht um die Zustimmung zu den Umstrukturierungsplänen von Vorstandschef Guido Kerkhoff.

Aus der Konzernzentrale soll eine Dachgesellschaft werden und so einzelne Sparten selbständiger agieren können. "Wir wollen die Zukunftsfähigkeit dieses Konzerns sicherstellen" , sagte Guido Kerkhoff am 10.05.2019 dem WDR .

Kritiker fürchten Ausverkauf

Das komplexe Firmengeflecht aus Stahl, Autoteilen, Fabrikbau, Werften und Aufzüge soll verschlankt werden und mehr Freiheiten bekommen. Partnerschaften und Teil-Verkäufe sind nicht ausgeschlossen. Kritiker fürchten den Beginn eines Ausverkaufs bei Thyssen-Krupp.

Mit den Plänen sind Einsparungen verbunden. In den kommenden drei Jahren sollen 6.000 Stellen abgebaut werden. Wohl auch in der Verwaltung, denn dort will Kerkhoff die jährlichen Kosten von derzeit 380 Millionen Euro fast halbieren.