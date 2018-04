Familie hat keine Hoffnung mehr für Tengelmann-Chef

Die Familie Haub hat keine Hoffnung mehr, den vermissten Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub noch lebend zu finden. Nach mehr als sieben Tagen "in den extremklimatischen Bedingungen eines Gletschergebietes" bestehe keine Überlebenswahrscheinlichkeit mehr, teilte Tengelmann am Freitag (13.04.2018) im Namen der Familie mit.

Letzte Handyortung am Samstag

Karl-Erivan Haub war am Samstag in der Schweiz verschwunden. Er war zu einer Skitour in der Nähe von Zermatt aufgebrochen. Um 8:33 Uhr gab sein Handy das letzte Signal von sich. Ob er es bewusst ausgestellt oder der Akku leer war, ist nicht bekannt, so Anjan Truffer von der Luftrettung Air Zermatt.

Haub wollte sich auf ein Rennen am 17. April in der Schweiz vorbereiten. Das Vermögen der Unternehmerfamilie wurde zuletzt vom "Manager-Magazin" auf rund 4,2 Milliarden Euro geschätzt. Zu dem von Haub geleiteten Familienimperium gehören unter anderem Deutschlands größter Textil-Discounter Kik und die Baumarktkette Obi. Die Skileidenschaft des Unternehmers war bekannt.