Ein Teil des Hagener Innenstadtrings soll Tempo-30-Zone werden. Die Stadt will damit die hohe Stickoxid-Belastung verringern und ein drohendes Dieselfahrverbot verhindern. Am Donnerstag (22.11.2018) befasst sich damit der Umweltausschuss.

Keine Idee mehr für bessere Luft

Für "Finanzamtsschlucht" soll Tempo 30 kommen

Das Umweltamt hat inzwischen keine Idee mehr, wie man die Luftbelastung in der sogenannten "Finanzamts-Schlucht" verringern kann. Zwischen mehrgeschossigen Häusern verläuft die B 54. Seit Jahren liegen dort die Stickoxid-Werte regelmäßig über dem zulässigen Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.

Fahrverbot bringt nichts

Ein dauerhaftes Lkw -Fahrverbot hat nichts gebracht. Umleitungen würden zum Verkehrschaos führen. Jetzt also vermutlich: Tempolimit. Viel schneller als 30 kann man dort aber bei dem Verkehr sowieso nicht fahren.

Gute Erfahrungen an der B7

Tempo 30 gibt es übrigens schon in einer ähnlichen Hagener Häuserschlucht: auf der B7 in Hagen-Haspe zwischen den alten Fabrikhallen von Zwieback Brandt. Dort, so sagt das Umweltamt, wirke das Tempolimit: Die Stickoxid-Belastung sei bereits gesunken.