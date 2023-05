Liv steht das Wasser fast komplett bis zum Hals, ihr ganzer Körper ist in der Ruhr. Sie zittert und hat den festen Willen, auch mit dem Gesicht unterzutauchen. Pfarrerin Runa Noreen Ahl von der evangelischen Kirchengemeinde Fröndenberg und Bausenhagen ist mit Liv in der Ruhr. An einem kleinen Abhang stehen ihre Familie und Taufpaten drum herum. Pfarrerin Ahl beruhigt Liv, dass es völlig in Ordnung ist, nicht mit dem Gesicht unterzutauchen. Aber Liv hat es sich vorgenommen und taucht unter. "Ich wollte es für mich selbst, dass ich weiß, dass ich mich traue" , sagt Liv hinterher.

Taufe als selbständige Entscheidung

Nach der Taufe ist Liv stolz es geschafft zu haben

Liv wollte schon als Kindergarten-Kind getauft werden. "Meine Eltern haben gesagt, ich soll es mir überlegen, bis ich alt genug bin, um mich selbst auch wirklich entscheiden zu können" , erzählt Liv. Ihre Mutter ist getauft, ihr Vater nicht. "Es ist ein schönes Gefühl, wenn man weiß, dass etwas da ist, was einen beschützt" , begründet Liv ihre Entscheidung. Nachdem sie in der eiskalten Ruhr war, hat sie sich umgezogen. Jetzt sitzt sie entspannt mit ihrer Familie an Biertisch-Garnituren. Es gibt Kaffee und Kuchen.

Taufbecken für die kleinen Täuflinge

Ein besonderes Erlebnis auch für Familie Hühner

Über 30 Täuflinge sind am Pfingstmontag an der Ruhr zusammengekommen. Es ist ein ökumenisches Fest der katholischen und evangelischen Gemeinden in Fröndenberg. Stefanie Hühner lässt ihre 3-jährige Tochter Janna-Lena taufen. Nicht in der Ruhr, aber mit Wasser aus der Ruhr an einem Taufbecken. "Das Wasser bedeutet für uns auch nochmal Ortszugehörigkeit und es ist nochmal was Besonderes, so direkt an der Ruhr" , erzählt Stefanie Hühner.

Taufe als gemeinsames Erlebnis

Die DLRG sichert während der Taufe das Gewässer ab

Gefeiert wird beim örtlichen Kanuclub. Auf der großen Wiese an der Ruhr sind Bänke aufgebaut. Familien breiten Picknick-Decken aus. Das Wetter spielt zum Glück mit. Zuerst gibt es einen gemeinsamen Gottesdienst. Ein Posaunen-Chor spielt im Hintergrund. Dann taufen die Pfarrerinnen und Pfarrer ihre Täuflinge der jeweiligen Gemeinde. Schnell bildet sich eine Schlange am Abhang der Ruhr. Alle sind aufgeregt, dass es jetzt in die Ruhr geht.