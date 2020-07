Mit Pfeilen auf Tauben: Mutmaßlicher Tierquäler in Herne erwischt

In Herne haben Tierschützer einen mutmaßlichen Tierquäler in flagranti erwischt. Sie hatten sich in der Nacht auf Samstag (18.07.2020) auf die Lauer gelegt, weil in den vergangenen Wochen immer wieder Tauben und Enten mit Stahlpfeilen beschossen worden waren. Mehrfach waren verletzte Vögel aufgetaucht, mindestens ein Tier starb.

Weil sich die Fälle auf wenige Orte im Stadtgebiet konzentriert hatten, beobachteten Tierschützer die Stellen – und sahen dabei einen Mann, der Tauben attackierte. Die Tierschützer riefen die Polizei, die den 43-Jährigen festnahm.

Anzeige wegen Verstoßes gegen Tierschutzgesetz droht

Noch ist unklar, ob der gefasste Mann für die gesamte Serie von Attacken auf Tauben und Enten verantwortlich ist. Nach dem aktuellen Vorfall droht ihm eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.