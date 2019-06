In der Dortmunder Innenstadt ist ein Mann am Mittwochvormittag (12.06.2019) angeschossen und schwer verletzt worden. Nach einer stundenlangen Großfahndung hat die Polizei am Abend einen 33-jährigen Tatverdächtigen in Dortmund-Eving gefasst. Bei dem Dortmunder wurde eine Langwaffe sichergestellt, sagte die Polizei, ohne weitere Details zu nennen.

Opfer schwer verletzt

Am Vormittag wurde die Polizei zu einem Kiosk in der Nähe vom Ostentor gerufen: Als der Inhaber eines Friseursalons direkt neben dem Tatort seinen Laden aufschließen wollte, fand er das schwer verletzte 32-jährige Opfer vor seiner Tür.

Polizei warnte: Täter war bewaffnet

Die Polizei fahndete den ganzen Nachmittag in der östlichen Innenstadt mit einem Großaufgebot nach dem Schützen. In der Nähe des Tatorts werden zum Beispiel Straßenbahnen angehalten und kontrolliert. Die Polizei warnte ausdrücklich: Der Täter ist bewaffnet. Es gab aber keine Hinweise, dass Unbeteiligte gefährdet sein könnten.

Video starten, abbrechen mit Escape Mann feuert mit Waffe in Dortmunder Innenstadt. WDR aktuell. . WDR. Von Claudia Wietfeld.

Tatverdächtiger in Dortmund Eving festgenommen

Immer wieder hatten sich nach der Tat am Ostentor in Dortmund Zeugen gemeldet. Die aber machten zum Teil unterschiedliche und vage Angaben. Deswegen gab es keine Täterbeschreibung.

Konkrete Hintergründe zur Tat oder Hinweise auf ein mögliches Motiv für den Angriff müssen jetzt noch ermittelt werden.