Die Dortmunder Pauluskirche öffnet immer zum Dortmunder Tatort ihre Türen. Dann kann der Krimi dort auf Großleinwand geschaut werden. So war es auch beim Neujahrs-Tatort "Das Team" am Mittwoch (01.01.2020). In diesem Tatort mussten mehrere Kommissare aus NRW gemeinsam die Morde an vier ihrer Kollegen aufklären. Dabei waren auch die beiden Dortmunder Ermittler Peter Faber (Jörg Hartmann) und Martina Bönisch (Anna Schudt).