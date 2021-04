Anwohner filmt Tasereinsatz in Dortmunder Nordstadt

Anwohner durch Polizeieinsatz mit Taser verängstigt

Zwei Augenzeugen berichten , dass ihnen das Vorgehen der Polizei, nachdem sich die Auseinandersetzung auf die Straße verlagert hatte, sehr rabiat vorgekommen sei. Der Mann sei vor dem Schuss nicht gewarnt worden. Außerdem seien zu diesem Zeitpunkt schon so viele Polizisten vor Ort gewesen, dass der Mann doch anders hätte überwältigt werden können.

Das glaubt auch Dr. Clemens Arzt nach Sichtung des Videos. Er ist Professor für Polizeirecht in Berlin und beschäftigt sich schon seit Jahren mit dem Taser. " Hätte man nicht versuchen können ihn zu beruhigen, ist die Frage und ich sehe nicht, dass es versucht wurde. Das wäre ein milderes Mittel gewesen, das wäre tauglich gewesen. Kein Beamter war in Gefahr. Deswegen halte ich den Einsatz in diesem Moment für rechtlich doch sehr fragwürdig, weil unverhältnismäßig. "

War Taser-Einsatz nötig?

Clemens Arzt kritisiert, dass das DEIG bei der Polizei mit dem Argument eingeführt würde, man könne dann ja häufiger auf Schusswaffen verzichten. In diesem Fall wäre ein Schusswaffeneinsatz aber evident rechtswidrig gewesen. " Der Taser hat hier nicht zum Verzicht auf eine Schusswaffe geführt, sondern er war eine weitere Eskalation oder ein sehr heftiges Ersatzmittel. Und ich finde, gerade dieser Fall ist für mich so ein Beispielfall. Es gibt sicher Fälle, wo der Taser einen Schusswaffengebrauch verhindern kann. Dieser Fall ist aber gerade das grobe Gegenteil. "

Zweifel an medizinischer Untersuchung nach Taser-Einsatz

Auch die Grünen in Dortmund haben erhebliche Zweifel, dass der Einsatz des Tasers gerechtfertigt war. Hannah Rosenbaum ist die Bezirksbürgermeisterin in der Dortmunder Nordstadt. Wie ihre Partei hält sie den Taser grundsätzlich für zu gefährlich. Die Politikerin zweifelt außerdem daran, dass der Mann ausreichend ärztlich untersucht wurde.

Auch die beiden Augenzeugen wundern sich darüber, dass sich der Notarzt den Mann nur kurz anschaut. Auf dem Video ist zu sehen, dass der Mann insgesamt nur etwas länger als eine Minute vom Rettungsdienst der Dortmunder Feuerwehr untersucht wird.

Die Feuerwehr sagt, dass der Einsatz korrekt gelaufen sei. Der Mann sei auf alle notwendigen medizinischen Parameter hin untersucht worden. Das sind nach Angaben der Dortmunder Feuerwehr: " Klärung von Vorerkrankungen, die zum Eingreifen der Polizei führten (z. B. psychische Erkrankungen), Bewusstseinsstörungen, neurologische Auffälligkeiten, vorbestehende Herzerkrankung, Missbrauch von Substanzen, Verletzungen, bspw. Sturzverletzungen. "

Trägt der Polizist den Taser richtig?

Der Einsatz wirft aber noch weitere Fragen auf. Etwa, warum der Beamte das DEIG auf der rechten Seite trägt, auf der er auch seine Dienstwaffe trägt. Das sollte eigentlich nicht so sein, um Verwechselungen zu vermeiden. Das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste in Duisburg ist in der Taser-Testphase federführend. Und schreibt dazu: " Es gibt eine Dienstanweisung, die mögliche Trageweisen vorschreibt, um Verwechslungen zu vermeiden. " Was genau in dieser Dienstanweisung steht, will das Landesamt aber nicht mitteilen.

Anwohner: Einsatz baut kein Vertrauen auf

Seit drei Monaten läuft der Tasertest im Auftrag des Innenministeriums jetzt in Dortmund und drei anderen Kommunen. Die Polizei ist bislang ziemlich zufrieden damit. Anwohner und Politiker in der Nordstadt sehen das anders. Viel zu martialisch, so werde kein Vertrauen aufgebaut. Die Grünen in Dortmund fordern jetzt eine Aufarbeitung des Einsatzes.

Stand: 22.04.2021, 17:01