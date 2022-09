Tarifverhandlungen gestartet: IG Metall ist enttäuscht

Die Arbeitgeber der Metall- und Elektroindustrie halten dagegen. Arndt Kirchhoff, Präsident des Arbeitgeberverbandes Metall NRW , spricht von einer uneinheitlichen Lage: " Ich kann Ihnen in jeder Branche Betriebe nennen, denen es zumindest bis jetzt gut geht, aber auch Betriebe, die ums Überleben kämpfen ". Die hohe Inflation könne man nicht mit einer Lohnerhöhung ausgleichen, schon jetzt hätten einzelne Betriebe ihre Produktion gedrosselt oder gestoppt.

Inflationsprämie könnte Zünglein an der Waage sein

Die IG Metall will das nicht so hinnehmen: " Wer sein Geld zusammenhalten muss, damit die Gasrechnung bezahlt werden kann, kauft keine Waschmaschinen oder Autos. Darum ist es entscheidend, die private Kaufkraft jetzt nachhaltig zu stärken ", sagt Knut Giesler und spielt auf die gesellschaftlichen Auswirkungen an. Denn der private Konsum sei das Einzige, was die Wirtschaft am Laufen halte. Und das würde nur mit einer Erhöhung der Löhne um mehrere hundert Euro pro Monat ermöglicht.

Möglicherweise könnte die von der Bundesregierung in Aussicht gestellte Inflationsprämie bei den Verhandlungen eine Rolle spielen. Bei einer hohen Einmalzahlung zum Beispiel würden dann keine Steuern und Abgaben anfallen. Damit könnten vielleicht Arbeitgeber und Arbeitnehmer leben und hohe Gasrechnungen bezahlt werden.

Die zweite Runde der Tarifverhandlungen findet am 30. September statt. An dem Tag endet auch der aktuell gültige Tarifvertrag. Die Friedenspflicht endet einen knappen Monat später - ab dem 29. Oktober sind Warnstreiks möglich. Sollte bis dahin keine Lösung gefunden werden, dürften tausende Arbeiter in Nordrhein-Westfalen auf die Straßen gehen.