Überraschende Wende im Fall des Kleinkinds, das am Montag (16.09.2019) in Duisburg von einem Hund ins Gesicht und in den Nacken gebissen wurde: Die Tante hat sich am Donnerstag (19.09.2019) gestellt – ihr Pflegehund habe den Jungen in ihrer Wohnung gebissen, teilt die Polizei Duisburg mit.

Pflegehund eines Bekannten biss das Kind

Der Dobermann eines Bekannten, der sich zur Pflege in ihrer Wohnung aufhielt, habe ihren Neffen gebissen, sagte die Tante der Kriminalpolizei. Das Unglück geschah in ihrer Küche, als sie das Mittagessen vorbereitete und dabei Kind und Hund den Rücken zugewandt hatte.

Tante brachte Jungen zusammen mit der Mutter ins Krankenhaus

Zusammen mit der Mutter des Jungen brachte sie demnach den verletzten Zweijährigen am Montag (16.09.2019) ins Krankenhaus und verständigte den Vater, der schließlich die Polizei rief. Ihm und den Beamten gegenüber erzählten sie die erfundene Geschichte von einem unbekannten Hundehalter.