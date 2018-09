Beim Tag der offenen Tür in Prosper-Haniel in Bottrop haben Besucher am Samstag (08.09.2018) noch einmal die Chance, sich auf dem Gelände des letzten aktiven Steinkohlebergwerks umzusehen. Von 10 bis 18 Uhr dürfen sie zumindest die Bereiche über Tage besichtigen. Zudem wurden bereits vor dem Besuchstag 2.000 Grubenfahrten verlost.