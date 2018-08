Holgers "Erzbahnbude" feiert nächstes Jahr Zehnjähriges. Holger selbst kommt aus Hamburg und hat dort als Fahrradkurier gearbeitet, bevor er ins "Büdchen-Geschäft" eingestiegen ist. Als er eines Tages auf der Erzbahntrasse mit dem Fahrrad unterwegs war und gestürzt ist, kam ihm die Idee für das Büdchen. Als er nämlich seinem Kollegen am Telefon erklären sollte, wo er ist, wurde Holger klar: Hier gibt es nichts, was er beschreiben konnte. In der Erzbahnbude gibt es Kaffee, Kuchen, Radler, kleine Snacks, Infos für Radfahrer und ganz wichtig: Flickzeug und Schläuche, denn die meisten Kunden sind mit dem Rad unterwegs. Die Bude hat ab 9 Uhr geöffnet und dann so lange, bis niemand mehr kommt. Oft spielen Musiker an der Bude, meistens ab 18 Uhr zum Sonnenuntergang. Man darf auch gerne selbst die Klampfe in die Hand nehmen. Die meisten Gäste sind Radfahrer und Pendler, die täglich mit dem Rad zur Arbeit fahren. Auch hier ist das Publikum gemischt, denn "auf dem Rad sind wir alle gleich" , sagt Holger.