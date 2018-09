Normalerweise steht Metin Acikkol mitten im Staub und Dreck. Da, wo es so laut ist und kein Sonnenlicht hinfällt. Fast 700 Mal war er schon unter Tage. Heute ist es anders. Heute steht der Kumpel vor einer gelb-blauen Hüpfburg, in der Kinder herumspringen und schreien.

Tausende Menschen kommen zur Zeche

Kumpel Metin Acikkol

Beim "Tag der offenen Tür" haben sich am Samstag (08.09.2018) tausende Besucher angesehen, wo Acikkol seit 32 Jahren arbeitet. " Es ist wirklich schön zu sehen, wie viele Leute sich für uns interessieren ", freut sich der Kumpel. Er hat seinen weißen Helm auf und trägt seine Schutzbrille an einem Band um den Hals. Immer wieder sprechen ihn Besucher an.